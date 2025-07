Il destino dei 39 pini superstiti di Lido di Savio non è ancora deciso Ma i cittadini vengono lasciati fuori dall' aula

Pare non ancora deciso il destino dei 39 pini ancora in piedi su Viale Romagna a Lido di Savio, nel Comune di Ravenna. La lunga battaglia tra amministrazione comunale e gruppo di cittadini che li difendono, va avanti. E dopo i 10 alberi abbattuti il 17 luglio scorso, il capogruppo di Lista per. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it