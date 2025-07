Il Corto si fa largo Festival del Lago da Lovere al Sebino

LOVERE (Bergamo) Una formula sperimentale per vedere le reazioni degli appassionati. Per la 27esima edizione CortoLovere, ancora con la direzione artistica di Gianni Canova, diventa il “ Festival internazionale del cortometraggio del Lago d’Iseo “ coinvolgendo appunto Iseo, Costa Volpino, Monte Isola e Predore. Non più una manifestazione di richiamo per Lovere, da sempre sua sede, ma per tutto il Sebino. Due i filoni che stanno prendendo forma. Il primo è la rassegna itinerante Giovani donne alla Regia (da domani al 9 agosto), che porta sullo schermo le voci più originali e promettenti del nuovo cinema italiano al femminile, con alcune di loro che presenteranno in diretta video il proprio film prima della proiezione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it