Il corpo non invecchia in modo uniforme e c' è un' età in cui tutto subisce un' accelerazione improvvisa Un affascinante studio scientifico sta svelando i segreti di un processo ben più complesso di quanto immaginassimo

Chi l'avrebbe mai detto che il nostro corpo non invecchia tutto insieme? A differenza di quello che è il pensiero comune e, cioè, che il tempo passi come un flusso costante, un'inesorabile progressione che ci rende, anno dopo anno, semplicemente più vecchi, una nuova, affascinante ricerca internazionale, sta rivoluzionando questa visione, suggerendo che l'invecchiamento non è affatto un processo lineare. Al contrario, subisce delle vere e proprie "accelerazioni", colpendo organi diversi in momenti e con intensità differenti. Dentro la clinica del futuro a New York: dove si combatte l'invecchiamento a colpi di scienza e lusso X Invecchiamento a 50 anni: il corpo invecchia a "sbalzi".

