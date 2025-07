Giacomo Savorini, direttore del Consorzio Vini Colli Bolognesi, il Dazi-Day si avvicina, in che modo colpirà il settore enologico locale? "L’export dei Colli bolognesi si aggira attorno al 20% e gli Stati Uniti rappresentano circa il 10%. Non si tratta di una quota di mercato così incidente, soprattutto se la paragoniamo al Lambrusco, che vende all’estero il 60% della sua produzione di cui oltre il 25% negli Stati Uniti". Allora che cosa la preoccupa? "L’incertezza e la contrazione dei consumi, che sono diventati una costante negli ultimi anni. Non sono soltanto le tariffe doganali a togliere marginalità secca alle nostre aziende, ma anche il clima di incertezza che si è venuto a creare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il Consorzio Colli bolognesi: "Consumi in calo da aprile"