Il Consiglio dei Ministri nomina il commissario straordinario dell’Agenas

ROMA (ITALPRESS) – Il Consiglio dei ministri, su proposta del presidente Giorgia Meloni e del ministro della Salute Orazio Schillaci, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti per il commissariamento dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas). Le nuove disposizioni sono volte ad assicurare la continuità operativa di Agenas in un contesto di crescente centralità dell’Agenzia nel coordinamento tra Stato e regioni in materia sanitaria, anche alla luce degli interventi legati al Pnrr e alla digitalizzazione dei servizi. A tal fine, si introduce uno strumento di governance straordinaria, prevedendo la nomina di un Commissario straordinario, il cui mandato cesserà il 31 dicembre 2025 e al quale vengono attribuiti i poteri del direttore generale e degli organi di amministrazione della stessa Agenzia. 🔗 Leggi su Ildenaro.it