Il consiglio approva la salvaguardia degli equilibri di bilancio | Conti solidi e investimenti in crescita

Nella seduta di ieri, martedì 29 luglio, il consiglio comunale ha approvato la delibera di salvaguardia degli equilibri di bilancio per l'esercizio 2025-2027, un momento cruciale nella programmazione finanziaria degli enti locali, equiparato per importanza all'approvazione del bilancio stesso. I. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

