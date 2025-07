Il Comune pensa a una bicipolitana Servirà per collegare tutti i quartieri e i maggiori poli di attrazione in maniera salutare

JESI – Il Comune di Jesi pensa e studia la bicipolitana. Un progetto che, una volta completato e reso funzionante, sarà capace di collegare tutti i quartieri della città , con particolare attenzione a scuole, impianti sportivi, parchi e, in prospettiva, i centri abitati della Vallesina.Questo è. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

In questa notizia si parla di: comune - pensa - bicipolitana - collegare

Giochi ancora inutilizzabili nel parco Di Cocco, un cittadino: "Il Comune pensa di fare qualcosa?" - «Mi trovo di nuovo a scrivere sullo stesso argomento. Come potete vedere dalla foto, i giochi per bambini del parco dell'ex caserma Di Cocco sono ancora transennati e non è possibile fruirne».

Lite sul bar dello spazio turistico. Il Comune pensa alle carte bollate - Lite legale per la gestione dello spazio turistico di piazza della Pace. Il Comune ha deciso di non rinnovare la convenzione con la società Valore srl che negli ultimi dieci anni aveva contribuito al risanamento e al rilancio della struttura, fino ad allora degradata e fortemente deteriorata anche dall’alluvione del 2022.

Società della salute nel mirino. Il Comune ora pensa di andarsene - All’ordine del giorno della riunione di maggioranza convocata per mercoledì ci sarà la possibile uscita del Comune di Siena dalla Società della salute.

Il Comune pensa a una bicipolitana. Servirà per collegare tutti i quartieri e i maggiori poli di attrazione in maniera salutare.