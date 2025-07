Il Comune chiude un centro scommesse ma il Tar sospende il provvedimento È l' unica fonte di reddito

Il Comune di Ravenna aveva chiuso un centro scommesse, ma il Tar dell'Emilia-Romagna sospende il provvedimento. “Se il centro scommesse rimanesse chiuso, il titolare andrebbe incontro a conseguenze economiche irrimediabili, anche per il dipendente assunto, in quanto rappresenta la sua unica fonte. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Rapinatori armati di pistola al centro scommesse di Bellaria: fuga con 25mila euro - Rimini, 7 maggio 2025 – Momenti di terrore martedì sera, intorno alla mezzanotte, in un centro scommesse a Bellaria-Igea Marina.

Palermo: dati alle fiamme un centro scommesse e alcune auto nel quartiere Zen - Vigili del fuoco e carabinieri, la notte scorsa, sono intervenuti nel quartiere Zen di Palermo per un incendio doloso che ha riguardato un centro scommesse in via Ignazio Mormino e un’auto in via Adamo Smith.

"Rapinò centro di scommesse con un coltello da macellaio": 21enne portato in carcere - Minacciando, con un coltello da macellaio, il titolare del centro di scommesse si fecero consegnare quanto c'era in cassa: appena 200 euro.

