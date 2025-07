Il Como non si ferma più | non solo Morata arrivano due bomber

Alvaro Morata è un chiaro obiettivo ma Fabregas vuole anche un altro bomber: assalto al centravanti della Nazionale italiana (Ansa Foto) – SerieAnews Oltre 100 milioni di euro spesi sul mercato e non fermarsi. Il Como è una delle rivelazioni della scorsa stagione e non ha alcuna intenzione di fermarsi, anzi. Vuole stupire ancora e soprattutto ambire alle posizioni nobili della classifica. La proprietà , con il chiaro obiettivo della qualificazione alle coppe e magari lottare per il titolo anche in pochi anni, ha confermato Fabregas in panchina e l’ossatura della scorsa stagione, rispedendo al mittente anche offerte importanti. 🔗 Leggi su Serieanews.com © Serieanews.com - Il Como non si ferma più: non solo Morata, arrivano due bomber

