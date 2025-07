Gli slogan del Governo si infrangono sulla decisione del TAR campano che annulla le cosiddette ‘zone rosse’. Per i giudici, in tema di sicurezza, non ci sarebbe alcuna situazione di emergenza tale da motivare l’istituzione, in modo permanente, di aree interdette ad alcuni soggetti. Questa mattina il Comitato promotore del ricorso, composto da un team legale e dai consiglieri municipali Chiara Capretti (Potere al Popolo) e Pino Di Stasio (Napoli libera) ha tenuto una conferenza stampa a Napoli. L’incontro arriva a poche ore dalla sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania che ha annullato l’ordinanza del Prefetto Michele di Bari che prorogava il divieto di stazionamento in diverse aree urbane per soggetti ritenuti “molesti” o già segnalati?. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Il comitato "no zone rosse" dopo la sentenza del tar: "Limitano solo la libertà individuale. L'amministrazione è andata oltre la legalità "