Il Codacons chiede al comune di Rofrano di restituire somme già fatturate relative alla Tari e ai servizi idrici

Per la Tari analizzata la documentazione a seguito dell’istanza di accesso: “non c’è l’autorizzazione all’aumento delle tariffe da parte dell’autorità ”. Dopo attenta analisi della documentazione ricevuta a seguito dell’Istanza di accesso agli atti sulla Tari, il Tar ha anche condannato il comune di Rofrano alla restituzione del contributo in favore della nostra associazione, il Codacons chiede che vengano disposte le restituzioni sulla TARI stessa per le annualitĂ 2023, 2024 e 2025 in quanto gli aumenti ad oggi non sono stati autorizzati dall’Arera; Chiede inoltre che vengano disposte le dovute ripetizioni degli indebiti in materia di fatturazione relativa ai servizi idrici: la deliberazione di Arera n. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

