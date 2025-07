Il Torino ha acquistato dal Tolosa, in questo calciomercato estivo, l'esterno offensivo marocchino Zakaria Aboukhlal: il video dell'annuncio. Nuovo acquisto in casa Torino per la stagione 2025-2026: dal Tolosa arriva il talento marocchino Zakaria Aboukhlal, esterno offensivo classe 2000 che può occupare entrambe le fasce. Il club ha annunciato così l'arrivo del "Cobra", soprannome legato alla sua esultanza. Guarda il video!. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - “Il Cobra è arrivato”: il Torino annuncia così il talento Aboukhlal | VIDEO