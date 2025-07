Il cinema brilla sotto le stelle Ecco i titoli d’agosto al Castello Nuovi successi e due cult restaurati

Continueranno fino al 7 settembre le proiezioni cinematografiche al Castello dell’Imperatore con anteprime, ospiti e repliche. Il cinema, insomma, continua a brillare sotto le stelle. Ogni sera, dalle 21,30 sarĂ infatti possibile vedere i film in programma nel ricco cartellone. Il mese di agosto si apre con una nuova uscita: "Aragoste a Manhattan" di Alonso Ruizpalacios, nelle sale dal 5 giugno. Questo dramma USA non sarĂ l’unica novitĂ , lo affiancheranno anche titoli come "F1 – il film" di Joseph Kosinski, l’esilarante "100 litri di birra" di Teemu Nikki, e molti altri. Oltre alle nuove uscite anche due titoli che verranno proiettati in anteprima: "Tutta colpa del rock" di Andrea Jublin, commedia che promette divertimento con Elio, Lillo, Valerio Aprea nel cast e "La Famiglia Leroy", di Florent Bernard, commedia on the road di una famiglia in crisi. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il cinema brilla sotto le stelle. Ecco i titoli d’agosto al Castello. Nuovi successi e due cult restaurati

