Il Chiosco Sunset Live con il live di Damien McFLY

Damiano Ferrari, il cantautore padovano che con il nome d'arte di Damien Mcfly ha incantato con i suoi concerti il pubblico di mezzo mondo suonerà con la sua band domenica 3 agosto alle 21, al Chiosco, di via Ariosto a Padova.“Down My Spine” il nuovo singolo del cantautore è stato presentato in. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it