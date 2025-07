Il caso Mugnaini direttore generale dell’ex Sangi | Il mio silenzio dovuto a rabbia e delusione

Sulla fine del calcio a San Gimignano, non poteva mancare la voce del direttore generale dell’ex Sangi Fc, Fabiano Mugnaini (foto) con lo sfogo amaro e deluso per la situazione. "Il mio silenzio di questi giorni – racconta Mugnaini – non è sinonimo di complicità , tutt’altro. E’ sinonimo di rabbia, stupore, meraviglia, delusione e incredulità che sta vivendo vivendo in questo momento il calcio a San Gimignano". L’ex dg precisa: "Il presidente ci ha promesso cose non mantenute per arrivare a dire: “Non ci sono più le condizioni per continuare“. Devo dire scusa e grazie a quelle persone che per 4 anni mi hanno dato fiducia e sostenuto nel bene e nel male come punto di riferimento. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

