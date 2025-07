Il Caso di stasera è il delitto di Meredith Kercher

Terzo appuntamento questa sera, mercoledì 30 luglio, con Il Caso, il programma di Rai Cultura dedicato al true crime, condotto da Stefano Nazzi, in prima serata su Rai 3. Nella puntata di stasera, il giornalista ripercorre il caso di Meredith Kercher, la studentessa inglese in Erasmus in Italia, uccisa nella casa che condivideva con altre due ragazze a Perugia, il 1° novembre 2007. Poche ore dopo il ritrovamento del corpo, gli inquirenti arrestano Amanda Knox, coinquilina americana di Meredith, e il suo fidanzato Raffaele Sollecito. Inizia così uno dei casi giudiziari più mediatici e controversi del nostro tempo. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Il Caso di stasera è il delitto di Meredith Kercher

Torniamo al novembre del 2007, a Perugia. Guidati da Valentina Romani ricostruiamo i fatti, i sospetti e le indagini della tragica vicenda di Meredith...

