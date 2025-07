Il cartellone degli eventi | Musica e teatro Un connubio vincente

"Un’estate coinvolgente, ricca e di qualitĂ ". Questo è il commento dell’Amministrazione comunale che accompagna il bilancio della prima parte della stagione estiva di eventi, che quest’anno – per volontĂ dell’Amministrazione comunale, appunto – ha ampliato la propria offerta culturale con una programmazione ancora piĂą variegata. Accanto ai grandi spettacoli musicali del Parco Centrale, il cartellone ha infatti accolto una sezione teatrale di rilievo ospitata al Teatro Le Ferriere, che ha riscosso grande successo di pubblico. Il debutto teatrale della rassegna ha visto in scena nomi importanti come Marco Bocci, Anna Foglietta ed Edoardo Leo, con una conclusione particolarmente apprezzata grazie allo spettacolo ’ Ti racconto una storia ’. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il cartellone degli eventi: "Musica e teatro. Un connubio vincente"

