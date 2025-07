Il Carro trionfale della Madonna del Buterrito a Ceglie sarà esposto in una teca | approvato il progetto

Il carro trionfale della Madonna del Buterrito sarà esposto a Ceglie del Campo in un'apposita teca. L'intervento, approvato ieri in Consiglio comunale con un finanziamento totale di oltre 450mila euro, è il primo stralcio di una più ampia opera di riqualificazione del piazzale antistante il. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Festa di Sant'Antonio: Notte Bianca e processione Carro trionfale, così il programma completo - Messina prota a festeggiare?Sant’Antonio di Padova, il "Santo dei miracoli". Il 12 e il 13 giugno, sono i giorni del grande pellegrinaggio.

Notte Bianca per Sant’Antonio e processione del Carro Trionfale, come cambia la viabilità - Per consentire lo svolgimento della "Notte Bianca per Sant'Antonio", prevista dalle ore 20 di sabato 14 giugno 2025 sino all'1 di notte, dalle 14 di sabato 14 alle 2 di domenica 15, sarà vietata la sosta sul lato est di via C.

Festa della Bruna, il tradizionale assalto al Carro trionfale finisce con 7 feriti - La giornata della festa in onore della Protettrice di Matera, Maria Santissima della Bruna, ha fatto registrare circa 120mila presenze.

