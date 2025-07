Il carico del tir vola in mezzo alla strada | caos traffico sulla Statale

Un altro pomeriggio da incubo, quello di martedì 29 luglio, lungo la Statale 42, dove si è verificato un insolito incidente che ha mandato in tilt il traffico per ore. Nessun ferito, fortunatamente, ma tanto stupore e parecchio nervosismo tra gli automobilisti, rimasti bloccati in coda a lungo. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

