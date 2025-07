Il capitano è morto Piange il calcio italiano | è un lutto devastante

Per tanti appassionati di calcio, il suo volto era familiare, il suo stile in campo inconfondibile, il suo spirito una fonte d’ispirazione. Tra il 2000 e il 2005, aveva rappresentato un punto fermo per il Calcio Padova, non solo come giocatore ma anche come uomo guida nello spogliatoio. Era uno di quei difensori che univano grinta e intelligenza tattica, ma soprattutto uno di quelli che lasciavano un segno nei rapporti umani, nei legami creati dentro e fuori dal campo. Oggi la notizia della sua scomparsa ha scosso il mondo sportivo, lasciando increduli e addolorati colleghi, tifosi e amici. Dopo una lunga e dura battaglia contro una malattia che l’aveva lentamente indebolito, l’ex calciatore si è spento a soli 47 anni. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it