Il calcio italiano piange Paolo Antonioli ex difensore di Frosinone e Padova

Il mondo del calcio piange la scomparsa di Paolo Antonioli, ex difensore, morto a 47 anni. Nato a Mantova il 17 novembre 1977, ha lasciato un segno in squadre come Frosinone e Padova. Con il Frosinone ha giocato 63 partite tra il 2005 e il 2007, contribuendo alla prima promozione in Serie B e alla salvezza tra i cadetti. Il club lo ricorda come “ capitano e bandiera ”, simbolo di grinta e attaccamento. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Il calcio italiano piange Paolo Antonioli, ex difensore di Frosinone e Padova

In questa notizia si parla di: frosinone - calcio - piange - paolo

Finali Giovanili di calcio, si giocherà anche a Frosinone - Sale l'attesa per le Finali Giovanili TIM, organizzate dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC in collaborazione con la Regione Lazio.

Il (calcio)mercato del giovedì: le ultime sul Frosinone - Altro appuntamento settimanale targato FrosinoneToday sul calciomercato giallazzurro. Ogni giovedì – giorno della settimana che ormai da anni è sinonimo di mercato frusinate – faremo il punto della situazione sulle mosse del Frosinone in vista del prossimo campionato di Serie B.

Campagna abbonamenti Frosinone Calcio 2025-2026: tutti i prezzi - Sarà presentata oggi la campagna abbonamenti del Frosinone Calcio 2025-2026. C'è curiosità tra i tifosi nel sapere i prezzi dei nuovi tagliandi per assistere alle partite dei giallazzurri.

Morto Paolo Antonioli, l'ex capitano di Padova e Frosinone aveva 47 anni #SkySport #Antonioli Vai su X

GLI ALLENATORI CHE HANNO FATTO SPENDERE MAGGIORMENTE NELLA STORIA Attraverso i dati stilati da 'Tmarkt', ecco la top five dei tecnici che hanno fatto spendere di più alle loro società per il calciomercato. In cima c'è il nome di #Guardiola, ma a Vai su Facebook

Morto Paolo Antonioli, l'ex capitano di Padova e Frosinone aveva 47 anni; È morto Paolo Antonioli, ex difensore di Frosinone e Padova: aveva 47 anni; Morto Paolo Antonioli, Frosinone in lutto per la prematura scomparsa dell'ex capitano.

Paolo Antonioli è morto a 47 anni: mondo del calcio in lutto per l'ex capitano del Padova - A soli 47 anni è morto a causa di una malattia Paolo Antonioli, mantovano di nascita ma padovano d'adozione, notissimo nel mondo del calcio veneto e nazionale. Secondo msn.com

Paolo Antonioli è morto dopo una lunga malattia: l’ex capitano del Frosinone aveva 47 anni - Lutto nel mondo del calcio: si è spento a soli 47 anni Paolo Antonioli, storico ex capitano del Frosinone Calcio ... Da fanpage.it