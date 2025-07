Il caffè? Deve costare almeno 2,5 euro non meno di una bibita La difesa di Oscar Farinetti

A Napoli si è svolto un confronto tra Farinetti e Rubino sull'importanza del caffè italiano. Al centro del dialogo: qualità, filiera, crisi dei costi e impegno sociale.

Farinetti, 'diamo valore al caffè, uno dei simboli dell'Italia' - "Il barista fa il cuoco del caffè". Con un'espressione immaginifica Oscar Farinetti, scrittore e imprenditore di successo, spiega a suo modo come quello della 'tazzina' non sia solo un rituale di convivialità e cultura, ma anche l'espressione di un mondo complesso, fatto di diverse tappe e procedure di lavorazione spesso non semplici.

Comunicato Stampa: Oscar Farinetti in Kimbo: “Oggi una tazzina di caffè al bar non dovrebbe costare meno di € 2,50” - La grande esperienza di A corredo dell'incontro, Kimbo ha elaborato un'infografica che mostra come si suddivide il prezzo di una tazzina di caffè da 2 euro, per offrire uno spunto concreto di riflessione sul reale valore della qualità.

Oscar Farinetti incontra Kimbo: ''Un caffè espresso vale almeno 2,50 euro''; Comunicato Stampa: Oscar Farinetti in Kimbo: “Oggi una tazzina di caffè al bar non dovrebbe costare meno di € 2,50”; Nuova narrazione per valorizzare il caffè italiano: le idee di Farinetti.