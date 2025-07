Il business dei ritiri Cremonese mania Livigno è grigiorossa

La Cremonese si allena a Livigno con il sostegno dei suoi tifosi. Sono stati infatti tanti, tantissimi, i tifosi grigiorossi che sono saliti nei giorni scorsi nel Piccolo Tibet valtellinese per assistere alle due sedute di allenamento quotidiane guidate da mister Davide Nicola. Vasquez, l‚Äôattaccante Manuel De Luca e il centrocampista Michele Castagnetti sono stati "presi d‚Äôassalto" dai giovani e meno giovani fan saliti a Livigno per una foto ricordo, un selfie o un autografo. E da ieri √® in ritiro anche il neo acquisto Alessio Zerbin, prelevato in prestito dal Napoli. L‚Äôentusiasmo intorno ai grigiorossi √® palpabile. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it