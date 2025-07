il barcellona ha annunciato un accordo con il governo della repubblica democratica del congo

per le prossime quattro stagioni. Tutti i dettagli in merit0 alla nuova partnership sono riportati dai colleghi di Marca. Tutti i dettagli della nuova partnership tra Barcellona e Congo. “Sebbene le cifre dell’accordo non siano state ancora ufficializzate, si vocifera di un totale di 40 milioni di euro, 10 milioni a stagione. Un’iniezione finanziaria significativa per il club”, si legge sull’edizione online della testata spagnola. “Tutte le squadre professionistiche del club esporranno l’emblema della Repubblica Democratica del Congo – Coeur de Afrique sul retro delle loro maglie da allenamento fino al 2028-29, e il club diventerĂ un Global Partner con il nome di “Partner Ufficiale per l’Empowerment nello Sport e nella Cultura”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

