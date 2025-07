NAPOLI – Dal 20 settembre al 2 novembre riapre a Pignataro Maggiore, in provincia di Caserta, il campo di zucche piĂą grande d’Europa. I biglietti saranno in vendita online da giovedì 31 luglio e trasformeranno la nona edizione de “Il giardino delle zucche – pumpkin patch”, ideata da Emily Turino, in un vero e proprio “summerween”, una sorta di Halloween estivo. Tra le novitĂ , l’area dedicata agli amici a quattro zampe, con premio finale di biscotti alla zucca e il doppio labirinto di mais, uno per imparare a orientarsi compreso nel biglietto, l’altro da incubo da prenotare in vista di Halloween. 🔗 Leggi su Primacampania.it

© Primacampania.it - Il 20 settembre riapre il Giardino delle zucche a Pignataro Maggiore, nasce il primo “summerween”