Idv resterà italiana Finalizzato l’acquisto da parte di Leonardo per 1,7 miliardi

Alla fine, Idv resterĂ italiana. Con un’operazione da 1,7 miliardi di euro, Leonardo ha finalizzato l’accordo di acquisizione del segmento veicoli militari di Iveco. L’operazione sarĂ finalizzata nel corso del primo trimestre del 2026, previa autorizzazione delle autoritĂ competenti, e comporterĂ il passaggio integrale dell’azienda sotto il controllo di Leonardo. L’operazione, che si concluderĂ nel primo trimestre del 2026 (previo via libera delle autoritĂ competenti), prevede il passaggio di IDV – la divisione del gruppo Iveco specializzata in mezzi militari – sotto il controllo di Leonardo. L’offerta del gruppo guidato da Roberto Cingolani ha definitivamente sancito la permanenza in Italia di Idv, la quale era corteggiata anche da altri gruppi (tra cui la franco-tedesca Knds, la spagnola Indra e la ceca Csg). 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Idv resterĂ italiana. Finalizzato l’acquisto da parte di Leonardo per 1,7 miliardi

