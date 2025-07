Identica a Diana Reali la sconvolgente somiglianza che fa impazzire Re Carlo | da rabbrividire

Re Carlo è noto per essere molto legato a sua cognata, Sophie di Edimburgo, la moglie del suo fratello minore, Edoardo. La Duchessa ha sempre ricoperto un ruolo di grande importanza nella famiglia reale, tanto che la Regina Elisabetta II la considerava una delle sue nuore preferite. Ma c’è un dettaglio che molti non ricordano: Sophie in passato era identica alla sua ex nuora, la Principessa Diana. Una somiglianza incredibile con Diana. Il 29 luglio segna l’anniversario del matrimonio tra Re Carlo e Diana, un’unione che, nonostante il grande clamore mediatico, non fu felice. I problemi tra i due iniziarono già dalla luna di miele, quando Carlo passava più tempo al telefono con Camilla Parker Bowles che con sua moglie. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

