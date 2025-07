Ic Marassi a ottobre la gara per rifare il tetto | Una vittoria dopo anni di battaglie

Partirà a ottobre il bando di gara per rifare tetto e terrazzi dell'Istituto comprensivo Marassi, la scuola di piazza Galileo Ferraris frequentata da quasi un migliaio di alunni tra scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado. Questo è quanto è emerso dalla commissione comunale. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

In questa notizia si parla di: marassi - ottobre - gara - rifare

Ic Marassi, a ottobre la gara per rifare il tetto: Una vittoria dopo anni di battaglie.

A Marassi un arbitro esperto . Aureliano vigilerà sulla gara - 11 dic 2024 REDAZIONE LA SPEZIA La Nazione La Spezia Cronaca A Marassi un arbitro esperto . Lo riporta lanazione.it

Quarta sconfitta a Marassi, Sampdoria al penultimo posto in classifica ... - 2, per la Sampdoria ennesimo stop di una stagione che si sapeva poter essere in salita, ma non così tanto. gianlucadimarzio.com scrive