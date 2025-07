I ‘Suoni dello spirito’ al Monte Tra Dante Turci e Pasolini

Per tutto il mese di agosto, il chiostro dell’ Abbazia benedettina di Santa Maria del Monte di Cesena tornerà nuovamente ad essere uno spazio dedicato all’ascolto e alla riflessione con la ventiduesima edizione della rassegna " I suoni dello Spirito ", ideata e curata da Paolo Turroni per la Società "Amici del Monte". Il primo appuntamento è fissato per venerdì alle ore 21, a ingresso libero. Come ormai da tradizione, si parte con un omaggio a Dante Alighieri: "Dante e la speranza. Lectura Dantis: Paradiso 25". In quest’anno giubilare, gli organizzatori hanno scelto il canto in cui Dante riflette proprio sul tema della speranza, centrale nel Giubileo 2025. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

