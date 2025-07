I ponti di Rigutino | la nuova frontiera dell’adrenalina pubblica

Rigutino (AR) – A Rigutino non servono i parchi avventura, basta attraversare i ponti. L’amministrazione ha pensato bene di offrire emozioni forti a costo zero: ponti senza parapetti, con staccionate che sembrano disegnate da Giacomo Leopardi durante una crisi depressiva. Il ponte in questione si trova davanti al cimitero, giusto per ricordarti che in fondo la vita è breve, e a Rigutino ancora di più se passi di lì con l’auto o, peggio, a piedi. È uno di quei ponti che ti fanno dire: “Speriamo regga”, mentre il Comune dice: “Speriamo non ci guardino”. Sui pali di ferro, un tempo destinati a reggere protezioni, ora sventola solo la bandiera della ruggine. 🔗 Leggi su Lortica.it

