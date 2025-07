Un problema: il piĂą longevo presidente del Consiglio italiano del dopoguerra è morto due anni fa, come ha prontamente fatto notare un giornalista presente. In realtĂ , non si tratta di Silvio, ma di suo figlio Pier Silvio Berlusconi, invitato a Berlino per discutere del tentativo della famiglia di prendere il controllo di ProSiebenSat.1, il secondo gruppo televisivo privato piĂą grande della Germania, tramite l’impero mediatico del padre, MediaForEurope. I piani erano giĂ emersi a marzo, ma lunedì MediaForEurope ha annunciato di voler rilanciare l’offerta agli azionisti per acquisire il pieno controllo della societĂ , in cui attualmente detiene una quota del 30%. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - I media tedeschi agitati dal fantasma di Berlusconi