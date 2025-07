I giardinieri di re Carlo non ne possono più | Le sue pretese sono insostenibili

Secondo un articolo del Times, il lavoro nei giardini del monarca è così duro che negli ultimi tre anni 11 dei suoi 12 dipendenti hanno smesso di lavorare per lui.

Lo stipendio misero e le richieste soffocanti di re Carlo, dimissioni in massa tra i giardinieri: che cosa faceva saltare i nervi al sovrano - Si potrebbe chiamare esodo di massa quello che ha svuotato mese dopo mese i giardini della tenuta di Highgrove di re Carlo III.

“Re Carlo paga poco (salario minimo) e ha richieste assurde sul colore delle rose e le dimensioni della frutta”: pioggia di dimissioni dei giardinieri - “Non mettetemi più quell’uomo davanti”. Una frase pesante, un ordine perentorio lanciato nientemeno che da Re Carlo III riferendosi ad uno dei giardinieri della sua tenuta preferita, quella di Highgrove.

