I funerali di Ozzy Osbourne | folla e lacrime a Birmingham

Birmingham è una cittĂ in lutto nel giorno dei funerali del suo Principe Tenebre, in arte Ozzy. Osbourne morto a 76 anni pochi giorni dopo l’ultimo concerto tenuto nella cittĂ natale con i Black Sabbath. L’ultima volta sul palco, seduto su un trono nero per l’impossibilitĂ di muoversi e camminare a causa del Parkinson. Oggi la cittĂ , la famiglia, i fan e i colleghi hanno salutato per l’ultima volta il rocker. Prima dei funerali privati il corteo funebre che ha attraversato la cittĂ tra due ali di folla. A rendere omaggio al cantante anche fiori, pupazzi, lettere e copertine di dischi lasciati dai fan per le vie della sua cittĂ natale. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - I funerali di Ozzy Osbourne: folla e lacrime a Birmingham

