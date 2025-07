I Fantastici 4 | Gli Inizi non ha dato continuità alla scena dopo i titoli di coda di Thunderbolts ecco perché

Promessa non mantenuta da parte della scena dopo i titoli di coda di Thunderbolts, che ha fornito un anticipazione su I Fantastici 4 rivelatasi inesatta. La scena dopo i titoli di coda di Thunderbolts conteneva un importante gancio a I Fantastici 4: Gli inizi connettendo, almeno in apparenza, le due vicende. Ebbene, dopo la visione del cinecomic sulla Prima Famiglia possiamo affermare che ciò che vediamo nella scena post-credits non è necessariamente ciò che accade nel successivo lungometraggio. A spiegare il perchĂ© è il regista Matt Shankman. Thunderbolts si conclude con una scena post-credits girata dai fratelli Russo in cui i Nuovi Vendicatori assistono all'ingresso nell'atmosfera terrestre di una nave spaziale con il logo dei Fantastici Quattro. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - I Fantastici 4: Gli Inizi non ha dato continuitĂ alla scena dopo i titoli di coda di Thunderbolts, ecco perchĂ©

