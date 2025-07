I dazi spaventano le aziende | Gli Usa primo mercato per Rimini Moda e agricoltura soffriranno

L’ export agroalimentare della Romagna verso gli Stati Uniti vale ogni anno circa 170 milioni di euro, 95 dei quali solo per la provincia di Rimini. E ora l’accordo sui dazi rischia di colpire in maniera pesante i nostri produttori, specialmente quelli di vino e olio. A rilanciare l’allarme è Jamil Sadegholvaad, sindaco di Rimini e presidente della Provincia, che non nasconde l’ansia di un intero territorio per il nuovo accordo commerciale tra Unione europea e Usa, che introduce dazi reciproci del 15%. Un’intesa che, sebbene piĂą moderata rispetto all’ipotesi iniziale del 30%, non attenua le ricadute sul tessuto produttivo locale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

