L’accordo c’è. O forse no. E l’intesa sui dazi siglata da Donald Trump e Ursula von der Leyen dopo due giorni è già diventata un caso. Perché le versioni di Stati Uniti e Ue non coincidono. E mentre il governo italiano, in primis il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, resta in silenzio di fronte alla resa europea, l’accordo diventa un giallo. Nelle dichiarazioni riepilogative della Commissione Ue e della Casa Bianca emergono importanti differenze. Per esempio sul capitolo delle armi, con Trump che parla di un investimento di centinaia di miliardi in armi statunitensi mentre la Commissione di fatto nega. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

I dazi diventano un caso: Ue e Usa litigano sull'intesa