I dazi di Trump sul vino pesano anche sugli Stati Uniti | stangata da 25 miliardi di dollari

Secondo le elaborazioni Uiv in un anno ci sarebbe un vero effetto domino del 17% sul wine business degli States. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it © Gamberorosso.it - I dazi di Trump sul vino pesano anche sugli Stati Uniti: stangata da 25 miliardi di dollari

Che effetti avranno i nuovi dazi al 15% sui vini italiani e quali sono i marchi più colpiti - Le nuove tariffe concordate da Ursula von der Leyen e Donald Trump rischiano di avere effetti pesanti sui produttori di vino italiani ... Secondo fanpage.it

Dazi al 15%, mondo del vino in allarme: “Colpite le bottiglie più popolari, danno di 317 milioni” - Castelletti (Uiv): “Italia più penalizzata, nel mirino delle barriere commerciali i prodotti di fascia media”. Da repubblica.it