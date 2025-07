I dazi di Trump sono molto più di una questione commerciale Scrive Caruso

I dazi di Trump non sono semplicemente uno strumento di riequilibrio commerciale. Sono l'arma principale di una strategia geopolitica piĂą ampia che mira a riorganizzare l'intero sistema globale attorno al controllo americano. Nel contesto di quella che molti analisti definiscono la "Seconda Guerra Fredda" tra Stati Uniti e l'asse sino-russo, le tariffe doganali diventano il grimaldello per ridisegnare alleanze, catene di approvvigionamento e gerarchie tecnologiche. La monetizzazione dell'egemonia americana L'obiettivo strategico è cristallino: gli Stati Uniti non si stanno ritirando dall'ordine globale, lo stanno monetizzando.

