I civici fanno squadra | Andiamo oltre il bipolarismo

Un nuovo soggetto politico si affaccia sulla scena lecchese con l'ambizione di rompere gli schemi consolidati del confronto tra destra e sinistra. Cinque realtĂ civiche e politiche hanno annunciato la nascita di un coordinamento che punta a offrire una proposta alternativa al tradizionale. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

In questa notizia si parla di: civici - fanno - squadra - andiamo

I musei civici fanno il pieno con i ponti di aprile e maggio - L’evento finale dell’esposizione alle sale Betto Tesei dei lavori dei giovani artisti provenienti da tutta Europa per il progetto Erasmus dell’Accademia delle Belle Arti di Macerata ha concluso un ciclo di fine settimana che, tra festività e ponti, ha portato un numero importante di persone a.

I civici fanno squadra: “Andiamo oltre il bipolarismo”; Elezioni, Noi Moderati Civici per l’Umbria presenta la sua squadra.

I civici fanno squadra: “Andiamo oltre il bipolarismo” - Cinque forze politiche si uniscono per costruire una "terza via" in vista delle prossime elezioni di Lecco del 2026 ... Come scrive leccotoday.it