I 55 anni di Christopher Nolan | un regista che è ormai leggenda

Oggi, in data 30 luglio 2025, Christopher Nolan spegne 55 candeline sulla torta. Un giorno prima di un altro inglese celebre in tutto il pianeta che invece di candeline ne soffierĂ 45: Harry Potter.Certo, uno esiste davvero e l'altro è “solo” il protagonista di una delle saghe letterarie. 🔗 Leggi su Today.it

In questa notizia si parla di: christopher - nolan - anni - regista

Odissea: il poster italiano del film di Christopher Nolan - Odissea: il poster italiano del film di Christopher Nolan Universal Pictures ha diffuso il primo poster ufficiale del prossimo film di Christopher Nolan, atteso al cinema il 16 luglio 2026.

The Odyssey: Christopher Nolan stabilirà un nuovo record con la tecnologia IMAX - The Odyssey: Christopher Nolan stabilirà un nuovo record con la tecnologia IMAX The Odyssey  di Christopher Nolan stabilirà un nuovo record con l’IMAX.

Christopher Nolan rivoluziona il cinema con The Odyssey interamente in IMAX - La visione di Christopher Nolan continua a sorprenderci con ambizioni che sembrano superare ogni confine.

I Fantastici 4: Gli Inizi, il regista svela l’omaggio a Interstellar di Christopher Nolan Vai su X

Uno dei film piĂą enigmatici di Christopher Nolan. Il 16 luglio 2010 usciva nelle sale americane "Inception", il settimo lungometraggio della filmografia del cineasta britannico Con un cast stellare, composto da Leonardo DiCaprio, Tom Hardy, Ken Watanabe, J Vai su Facebook

Christopher Nolan, i migliori 5 film del regista che compie 55 anni; The Odyssey, Christopher Nolan sotto accusa per le location: Contribuisce alla repressione di un popolo; “The Odyssey”, a luglio 2026 arriva il nuovo film di Christopher Nolan.

Christopher Nolan, i migliori 5 film del regista che compie 55 anni - Una selezione del meglio del percorso dell'autore cinematografico simbolo del nostro tempo, capace di osare sempre e comunque ... Segnala esquire.com

The Odyssey, Christopher Nolan sotto accusa per le location: "Contribuisce alla repressione di un popolo" - La scelta di alcune location usate dal regista Christopher Nolan per il suo film The Odyssey hanno scatenato delle dure polemiche. Secondo msn.com