House of the Dragon – Stagione 3 | Annie Shapero sarà Alysanne Blackwood!

Nelle ultime settimane sono circolate numerose speculazioni su Internet riguardo a chi interpreterĂ una delle combattenti piĂą agguerrite di George R.R. Martin nella terza stagione di House of the Dragon. Deadline riporta ora che l’attrice australiano-britannica Annie Shapero interpreterĂ Alysanne Blackwood nella prossima stagione, le cui riprese sono iniziate alcuni mesi fa nel Regno Unito. Conosciuta come Black Aly, Blackwood ha un ruolo chiave nel romanzo “ Fuoco e Sangue ” di Martin. L’impavida guerriera è la zia di Lord Benjicot Blackwood e combatte per la regina Rhaenyra Targaryen ( Emma D’Arcy ) nella Danza dei Draghi prima di sposare Lord Cregan Stark, interpretato da Tom Taylor. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

