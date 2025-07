House of the Dragon 3 | svelato l' arrivo di un personaggio chiave del romanzo di George RR Martin

Nel cast della terza stagione della serie ideata come prequel del cult Il Trono di Spade ci sarà anche Anne Shapero con un ruolo importante, ecco i dettagli. Il cast della stagione 3 della serie House of the Dragon si è arricchito con l'arrivo di un personaggio importante tra le pagine del romanzo Fuoco e sangue scritto da George R.R. Martin. L'attrice Anne Shapero, già protagonista di Red Skies, ha infatti ottenuto la parte di Alysanne Blackwood. L'arrivo di Alysanne in House of the Dragon Le riprese della terza stagione di House of the Dragon, serie disponibile in Italia su Sky e NOW, sono in corso da alcune settimane nel Regno Unito. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - House of the Dragon 3: svelato l'arrivo di un personaggio chiave del romanzo di George R.R. Martin

