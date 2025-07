Hotel ristorazione experience e persone | la ricetta di VRetreats

Roma, 30 lug. (askanews) - Un nuovo ristorante in un hotel storico di Roma come il Donna Camilla Savelli, che oggi è parte della collezione VRetreats di VOIhotels, all'interno di Alpitour World. A guidarlo c'è lo chef Emidio Ferro, chiamato anche a rafforzare il legame tra il ristorante e la città. "Abbiamo appena aperto il ristorante Contempo qui al Donna Camilla Savelli - ha detto ad askanews Roberto Oldano, direttore del Brand VRetreats - un ristorante esterno bellissimo e dal punto di vista del fine dining abbiamo alcune belle novità oltre al consolidamento di alcune realtà storiche come il Bloom di Taormina, guidato dal nostro chef Riccardo Fazio che sta diventando sempre di più un punto di riferimento in città. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Hotel, ristorazione, experience e persone: la ricetta di VRetreats

In questa notizia si parla di: vretreats - hotel - ristorazione - experience

Hotel, ristorazione, experience e persone: la ricetta di VRetreats; Venezia, racconto della raffinata accoglienza al VRetreats Ca’ di Dio, ristrutturato da Patricia Urquiola.

Hotel, ristorazione, experience e persone: la ricetta di VRetreats - (askanews) – Un nuovo ristorante in un hotel storico di Roma come il Donna Camilla Savelli, che oggi è parte della collezione VRetreats di VOIhotels, all’interno di Alpitour World. Riporta askanews.it

VRetreats: cinque nuovi hotel. Nel 2024 “un ulteriore scatto in avanti” - La collezione vanta cinque nuovi indirizzi, ma anche un piano di crescita in forte sviluppo e focalizzato a trovare hotel di charme e dimore storiche dalla forte personalità. Come scrive guidaviaggi.it