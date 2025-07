Holiday Crush | il trailer della serie Prime Video con The Jackal

Prime Video svela il trailer e il poster ufficiali di Holiday Crush, il nuovo reality show Original italiano con l’esilarante commento dei The Jackal, Fabio Balsamo,?Gianluca Fru,?Aurora Leone,?Ciro Priello che, direttamente dal loro divano, guarderanno con ironia e senza filtri la vacanza da sogno di un gruppo di ragazzi. Diretto da Tommaso Deboni, scritto da Lorenzo Campagnari, Andrea Teodori, Claudia Melis ed Elisabetta Valori, Holiday Crush è prodotto da Casta Diva per Amazon MGM Studios e sarĂ disponibile in esclusiva su Prime Video in tutto il mondo dal 4 settembre in 6 episodi. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

In questa notizia si parla di: holiday - crush - trailer - prime

Holiday crush su Prime Video dal 4 settembre 2025 - Il panorama dei reality show si arricchisce di una nuova proposta che promette di unire divertimento, ironia e momenti di riflessione.

HOLIDAY CRUSH | Il trailer e il poster del nuovo reality show con il commento dei The Jackal dal 4 settembre; Prime Video Presents 2025: i film, le serie e gli show della prossima stagione; Tutte le novitĂ del Prime Video Presents Italia 2025.

Holiday Crush, il nuovo reality show tutto italiano con il commento dei The Jackal da settembre su Prime Video - Diretto da Tommaso Deboni, scritto da Lorenzo Campagnari, Andrea Teodori, Claudia Melis ed Elisabetta Valori, Holiday Crush è prodotto da Casta Diva per Amazon MGM Studios e sarà disponibile in ... Come scrive teleblog.it

Il bollente reality Holiday Crush arriva in Italia – ma col commento ... - Holiday Crush, nuovo reality Prime Video in arrivo il 4 settembre, è il più sensuale, ironico e spiazzante mix tra viaggi, relazioni e confessionali. Si legge su alfemminile.com