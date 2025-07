Hockey prato | anche la nazionale maschile conquista l’accesso alle semifinali dopo la vittoria con la Cechia

Missione compiuta per l’Italia dell’hockey su prato maschile, che a Lousada (Portogallo) centra un successo fondamentale contro la Cechia e conquista l’accesso alle semifinali dell’EuroHockey Championship II. Gli azzurri si impongono con autorevolezza per 3-1, dominando per lunghi tratti e dimostrando soliditĂ e cinismo nei momenti chiave del match. A rompere l’equilibrio ci pensa Davide Giuliani al 4? minuto, pronto a deviare sul secondo palo il primo corner corto della partita per l’1-0 Italia. A chiudere il primo quarto ci pensa invece Manuel Mondo, che scarica un corto potente sotto la traversa al 15? per il 2-0. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Hockey prato: anche la nazionale maschile conquista l’accesso alle semifinali dopo la vittoria con la Cechia

