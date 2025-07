Ho trovato una sostanza strana sulla mia fetta di carne Era chewing gum Qualcuno mi deve dare delle spiegazioni | lo choc di Jordan Colleary – VIDEO

Addentare un filetto cotto alla brace e comprato per quasi 30 euro, ma ritrovarsi con una amara sorpresa. È quello che è accaduto a Jordan Colleary che certamente non si aspettava di trovare una sostanza rosa e gommosa esattamente come una gomma da masticare. L’uomo, originario della Florida, ha pubblicato un video della bistecca su TikTok l’11 luglio scorso e ha ottenuto ad oggi oltre 1,1 milioni di visualizzazioni. Il video ha destato repulsione e disgusto. C’è chi ha sostenuto si trattasse di carne sintetica prodotta in laboratorio e commercializzata illecitamente, mentre alcuni commentatori hanno imputato la particolare consistenza della bistecca come fosse colla di carne, oppure carne proveniente da un bovino affetto da infezione batterica o ascesso. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

