Ho scaricato Tinder… | la conduttrice annuncia l’addio al compagno e padre dei suoi figli

La conduttrice tv sarĂ il nuovo volto di Bake Off Italia – Dolci in forno a partire dalla prossima stagione. Una notizia che ha sorpreso molti, ma prima di tutto lei stessa. “Mai avrei creduto potesse arrivare questa proposta”, ha raccontato in un’intervista rilasciata a Vanity Fair. Nota per la sua verve comica e le imitazioni brillanti, prende il posto di Benedetta Parodi, volto storico del programma, riconoscendo fin da subito che sarĂ un cambio di rotta significativo: “Ho detto: ‘Ragazzi, non sono Benedetta Parodi, lady perfezione. E a malapena conosco la differenza tra il tuorlo e l’albume'”, ha scherzato. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it