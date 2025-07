Hjulmand Juve in salita | lo Sporting spara altissimo a queste condizioni l’affare non si fa Gli aggiornamenti sul centrocampista

Hjulmand Juve in salita: lo Sporting Lisbona spara altissimo, a queste condizioni l’affare non si fa. Tutti gli aggiornamenti sul centrocampista danese. Il calciomercato Juve continua a guardare con interesse a Morten Hjulmand, ma la trattativa con lo Sporting Lisbona si preannuncia molto complicata. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il club portoghese avrebbe alzato il muro, chiedendo una cifra compresa tra i 50 e i 60 milioni di euro  per il cartellino del centrocampista danese classe 1999. Una richiesta ritenuta fuori portata per la Juve, che si trova attualmente impegnata su più tavoli e non ha ancora completato le cessioni necessarie per sbloccare nuove operazioni in entrata. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

