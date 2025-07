Him la prima foto ufficiale del horror prodotto da Jordan Peele

Empire Magazine ha condiviso la prima foto ufficiale di Him, l’horror diretto da Justin Tipping e prodotto da Jordan Peele. GUARDA L’IMMAGINE QUI In un’intervista a Empire, il regista ha dichiarato: “E’ come se fossimo in una puntata di Saturday Night Live e poi abbiamo preso la strada di Nosferatu”. Il film, con Marlon Wayans, Tyriq Withers, Julia Fox e Tim Heidecker, racconta la storia di un promettente giovane giocatore di football che si unisce a un complesso isolato per allenarsi sotto la guida dell’anziano quarterback di una squadra di successo. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

