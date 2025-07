Helena Prestes convivenza in vista con Javier I nuovi progetti in tv

È un momento davvero magico per Helena Prestes: la storia dell’ex gieffina con il suo compagno Javier Martinez, conosciuto proprio durante l’esperienza all’interno della Casa più spiata d’Italia, procede a gonfie vele. E si parla di convivenza: la coppia infatti avrebbe già preso casa e sarebbe pronta a trasferirsi a breve. Nel frattempo per la modella brasiliana è tempo anche di tornare sul piccolo schermo: per lei un nuovo progetto in vista. Helena Prestes e Javier Martinez pronti a convivere. Grandi novità nella vita di Helena Prestes: la modella brasiliana si sta godendo l’estate con il suo compagno Javier Martinez, con il quale fa coppia fissa da tempo. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Helena Prestes, convivenza in vista con Javier. I nuovi progetti in tv

Helena Prestes incinta? Lei rompe il silenzio e si sfoga nel caos - Helena Prestes non è incinta e a rivelarlo è proprio lei, lasciandosi andare anche a uno sfogo. Nelle scorse ore, è nato il gossip relativo alla sua presunta gravidanza.

Helena Prestes incinta? Il gesto di Javier scatena il gossip - Un bacio sospetto di Javier Martinez sul ventre di Helena Prestes accende i rumors: Helena aspetta un figlio da Javier Martinez? Ecco cosa sta succedendo… Sta per arrivare un bebè o è solo l’ennesima trovata per attirare l’attenzione? Durante una diretta sul suo canale privato, Javier Martinez si è avvicinato al ventre della compagna Helena Prestes e, con tono tenero, le ha chiesto se lì dentro ci fosse un orsetto o una cavallina.

Zeudi Di Palma si esibisce a Madrid: Helena Prestes reagisce e poi cancella tutto - Helena Prestes e Zeudi Di Palma  sono rimaste delle semplici estranee dopo il Grande Fratello. Sono tornate al centro dell’attenzione mediatica.

Vorrei diventare papà da giovane. Con Helena sogno una squadra di pallavolo", ha confessato Javier Martinez, lasciando pochi dubbi sul futuro che immagina accanto a Helena Prestes. Il loro amore, nato sotto le telecamere del Grande Fratello, sembra proc

